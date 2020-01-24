В Минфине рассказали сколько ожидают заемщиков в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Минфин ожидает, что программа будет способствовать росту уровня занятости в Украине, развития инновационных и эффективных предприятий, а затем расширять налоговую базу и увеличивать доходы в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать программу.

Напомним:

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.

21 января президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям: