В Минфине рассказали сколько ожидают заемщиков в программе "Доступные кредиты 5-7-9%"
По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Минфин ожидает, что программа будет способствовать росту уровня занятости в Украине, развития инновационных и эффективных предприятий, а затем расширять налоговую базу и увеличивать доходы в государственный бюджет Украины, что позволит бесперебойно финансировать программу.
Напомним:
3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.
14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.
21 января президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.
24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.
Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:
- первый - удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:
5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создается минимум 2 рабочих места;
7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;
9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;
второй - предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.
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