Новости 26 февраля: мошеннический фиктивный банк, риски возврата Привата Коломойскому, надбавки к пенсиям

О мошенническом фиктивном банке. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает о деятельности несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом".

О рисках возврата Приватбанка Коломойскому. Если национализацию Приватбанка отменят, Украине угрожают "бегство капитала" и девальвация гривни, считает глава правления Петр Крумханзл.

О надбавках к пенсиям. Кабинет министров предлагает ежемесячно доплачивать более 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.

Об увольнении руководителя "Укрэнерго". Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук со среды прекратил исполнять обязанности главы правления компании.

О продолжающемся падении промышленности. Промышленное производство в Украине в январе снизилось на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем.

О требованиях МВФ. В Нацбанке заявили, что пока Украина завершает работу над требованиями МВФ для начала новой кредитной программы.

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"Земельный марафон", подковерные переговоры и дефицит Богдана: как Рада принимает рынок земли

Уже третью неделю депутаты рассматривают законопроект о рынке земли и прогнозируют, что этот процесс продлится до апреля. Однако есть вероятность, что многострадальный документ с 4 тыс правок будет принят раньше. (укр)