Кабмин предлагает доплачивать по 500 гривен за поздний выход на пенсию отдельным категориям
Кабинет министров предлагает ежемесячно доплачивать более 500 гривен за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале с заседания урялу премьер Алексей Гончарук.
"Решение правительства - в случае одобрения парламентом - позволит повысить надбавки 1380 пенсионерам и установить единый подход к определению их размера", - написал премьер.
Напомним:
В Минсоцполитики подсчитали, что в Украине пенсии получает 27% населения при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе.
Украинцы, которым в 2020-м исполнится 60 лет - и мужчинам, и женщинам - для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа. В 2019-м для выхода на пенсию нужно было иметь 26 лет трудового стажа, а в 2017-м достаточно было всего 15 лет.
Пожилым людям, которые и до 65-ти не имеют достаточно стажа, придется работать и дальше, или же обращаться в органы соцзащиты для назначения соцпомощи. В таком случае размер соцвыплат будет равняться прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.
Для тех украинцев, которым не хватает страхового стажа, его можно купить.
О том, что меняет пенсионная реформа, принятая в 2017 году, ЭП уже писала ранее.
Когда на пенсию, или Найди себя в "гибком коридоре" Гройсмана
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua