Руководитель "Укрэнерго" подтвердил, что уходит с должности

Глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук со среды прекратил исполнять обязанности главы правления компании.

Об этом он сообщил в Facebook.

"С сегодняшнего дня я прекращаю выполнять обязанности главы правления "Укрэнерго". Это было непростое для меня решение, к которому я шел несколько месяцев", - написал Ковальчук, руководивший "Укрэнерго" 4 года.

"В результате четырех лет наших усилий: значительно возросла производительность труда, в разы увеличилась средняя заработная плата нашего персонала и сейчас она почти вдвое выше средней по стране.

Объемы строительства и модернизации магистральной сети, количество проектов на стадии реализации - самые большие за всю историю компании. Аварийность в сетях - самая низкая.

Уже подписанные соглашения с международными финансовыми организациями обеспечат еще несколько лет гарантированных источников для инвестиций в дальнейшее обновление и строительство. На прозрачных и честных процедурах закупок сэкономленные миллиарды гривен. Высокое доверие к нашим процессам известна во всем мире - на тендерах "Укрэнерго" сейчас участвуют представители десятков стран", - отметил он.

По его словам, за реформы в "Укрэнерго" "приходилось трудно бороться".

"Это была работа под чрезвычайным давлением, в условиях постоянных попыток дискредитации, так как контроля над оператором системы хотят все: каждый производитель, хоть государственный, хоть частный. Импортеры, экспортеры, инвесторы в новые генерирующие мощности, крупные промышленные потребители и тому подобное.

И чтобы преодолевать это давление, нужна поддержка и воля. Желательно от тех, кто непосредственно отвечает за политику в электроэнергетической отрасли", - написал Ковальчук.

По его словам, на решение покинуть должность, в частности, повлияла позиция Минэкоэнерго, которая блокирует работу компании, в частности, ее сертификацию как независимого оператора по европейским стандартам.

"К сожалению, на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется действиями или бездействием этого учреждения, вплоть до того, что мы вынуждены были защищать интересы компании в судебном порядке.

Сертификация "Укрэнерго" в качестве независимого оператора по европейским стандартам (что, в частности, является обязательным условием для интеграции в европейскую энергосеть) безосновательно отсрочено на неопределенный срок, так как необходимые изменения в законодательство так и не были инициированы профильным министерством, несмотря на наши многочисленные обращения", - подчеркнул он.

До момента завершения конкурса по отбору нового главы "Укрэнерго" исполнять обязанности главы правления будет первый заместитель главы правления Владимир Кудрицкий.

Напомним:

Ранее народный депутат Александр Гончаренко со ссылкой на источники в Кабмине сообщил, что и.о главы правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук покинет компанию на следующей неделе.

Экономическая правда