Глава правления Приватбанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцам

Если национализацию Приватбанка отменят, Украине угрожают "бегство капитала" и девальвация гривни.

Об этом изданию Financial Times рассказал глава правления Приватбанка Петр Крумханзл.

Крумханзл подчеркнул, что есть "реальный риск" возврата банка экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, или что они получат щедрую компенсацию.

"Для кредиторов и иностранных инвесторов дело Приватбанка стало индикатором искренности президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реформированию экономики", - говорится в статье Financial Times.

По словам Крумханзла, если Киев не выполнит предварительные договоренности с МВФ в рамках новой программы на 5.5 млрд долларов, то может не получить этих денег.

"Если ситуация пойдет не так, как планировалось, то очень велика вероятность, что Украина не получит денег МВФ", - подчеркнул он.

Он заявляет, что в таком случае доверие к украинскому правительству будет подорвано, и инвесторы начнут выводить свои деньги из страны.

Это, по его словам, будет ударом для финансовго сектора и приведет к девальвации гривни.

"Под давлением западных доноров Зеленский заявил, что поддерживает национализацию Приватбанка, но он был менее категоричен относительно гарантий того, что ее нельзя отменить", - пишет издание.

"Я не уверен, что Зеленский имеет правильную картину, потому что та картина, которую он, исходит от его окружения", - сказал глава правления ПриватБанка.

Как сообщалось, до 11 февраля главой Офиса Зеленского был бывший адвокат Коломойского Андрей Богдан.

Напомним:

Ранее СМИ сообщали, что финансовый комитет Рады изменил правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, но обновленный текст не согласовал МВФ.

В НБУ заявили, что представители Кабмина, НБУ и Верховной Рады дорабатывают правительственный законопроект №2571 о запрете возврата банков-банкротов экс-владельцам, на принятии которого настаивают в МВФ.

Президент Владимир Зеленский считает правильным принятие законопроекта №2571 о невозвращении банков, признанных неплатежеспособными, экс-владельцам.

11 декабря Кабинет министров подал в парламент законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.

Как позже сообщалось в СМИ, в этот законопроект не попала согласована с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности владельцев других системных банков, выведенных с рынка.

Подробнее читайте по ссылке: Как новый закон может не дать Коломойскому получить Приватбанк назад

18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.

Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.

В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.