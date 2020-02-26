Украинская промышленность в январе упала на 5,1% — Госстат
Промышленное производство в Украине в январе снизилось на 5,1% (по сравнению с январем 2019 года) и сократилось на 8,4% по сравнению с прошлым месяцем.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В январе 2019-го года было зафиксировано снижение на 3,3% к аналогичному месяцу 2018 года.
Больше всего за год сократились объемы производства электроэнергии, газа и пара - на 11,8%.
В перерабатывающей промышленности падение составило 3,2%, в добывающей - 4,5%.
Рост произошел в сферах производства химической продукции (на 24,4%) и производстве компьютерной техники (на 17,4%).
По регионам больше всего в январе 2020 года (по сравнению с январем 2019-го) упала промышленность Луганской и Тернопольской областей - на 26% и 15,3% соответственно.
Зато промышленность выросла в Кировоградской и Херсонской областях (15,1% и 20,2% соответственно).
Напомним:
В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.
По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.
Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.
В Министерстве экономики рассказали, что промышленность Украины сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривны и дополнительные санкции от РФ.
19-го февраля Кабинет министров создал Координационный центр по вопросам промышленности, цель которого решения проблем отрасли и предотвращения кризисных ситуаций.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua