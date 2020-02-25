"Он – аферист?": Зеленский передаст правоохранителям жалобу угольщиков на Кропачева

Виталий Кропачев Фото: ЭП

Президент Володимр Зеленский получил жалобу от работников центральных обогатительных фабрик "Украина", "Мирноградская" и "Россия" на их владельца Виталия Кропачева относительно пятимесячной невыплаты зарплат и заявил, что передаст ее в правоохранительные органы.

Об этом он сказал на совете работников угольной отрасли.

"Кропачев - он аферист?", - спросил в ответ у зала Зеленский.

По словам главы государства, он, "когда ему ставят задачу, как дрессированный пес".

"Кропачев - услышал. Потом вы сказали Насалик (экс-министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик - ред.). Его туда же? Информацию передам, пусть правоохранительные органы разбираются", - подчеркнул Зеленский в ответ на обвинения в адрес Насалика за якобы изъятое в шахты "Украина" оборудования.

Напомним:

Центральные обогатительные фабрики "Украина", "Россия" и "Мирноградська" принадлежат компании "Укрдонинвест" Юлии Кропачевой и Виталия Кропачева.

Кропачев был "смотрящим" в угольной отрасли от бывшего первого заместителя главі фракции БПП и бизнес-партнера Петра Порошенко - Игоря Кононенко.

В июле ЭП сообщила, что экс-директор "ДРФЦ" Виталий Беляков с начала июля стал новым неофициальным куратором угольной отрасли, сменив в этой "должности" Виталия Кропачева.

Инициатором смены смотрящих стал Игорь Коломойский, а предприятия группы "Приват" начали сотрудничество с государственным "Центрэнерго", покупая у него дешевую электроэнергию и продавая ему дорогой уголь.

Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство Фонда госимущества и разблокировал приватизацию "Центрэнерго".

Компания "Укрдонинвест" Виталия Кропачева добилась повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества по делу о приватизации ПАО "Центрэнерго".

Прокуратура города Киева начала уголовное производство против судьи Гопсуда Киева по факту "постановления заведомо неправосудного решения", которое заблокировало приватизацию "Центрэнерго".

Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.