Новости 24 февраля: коррупция в строительстве, самая дорогая коммуналка, продажа наркотиков для выплаты ипотеки

О коррупции в строительстве. Экс-глава киевского управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергей Кучер создал коррупционную "схему" "5 долларов за квадратный метр", рассказал в интервью народный депутат Иван Юнаков.

О самой дорогой коммуналке. Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

О продаже наркотиков для выплаты ипотеки. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил: "...наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать ипотеку. Сегодня это кабала".

О первых домах "Укрбуда", которые начали достраивать. Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла и начала реализацию недвижимости в двух жилых комплексах "Укрбуда", на ЖК "Пектораль" и "Новомостицкий" возобновили строительные работы в полном объеме.

О налогах. Депутаты от "Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц от 15% до 27%.

О возобновлении Насирова. Суд признал противоправным увольнение Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы.

О цене на газ. В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тысяч гривен за тысячу кубометров, что является самой низкой ценой с апреля 2016 года.

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Автор нового офиса Зеленского Иван Юнаков: Почему цена квадратного метра должна падать из-за какого-то черта?

Чем чреваты радикальные реформы в строительстве? Что будет вместо ГАСИ? Как власть решит проблему долгостроев? Почему отменен переезд офиса президента? На эти и другие вопросы ответил народный депутат Иван Юнаков — человек, которому Зеленский доверил реформирование строительного бизнеса.