Рейтинг украинских городов с самой дорогой "коммуналкой"

Ліга.нет

Больше всего за коммунальные платежи платят в Днепре, далее идут Кропивницкий и Сумы, меньше всего платят в Ужгороде и Черновцах.

Об этом сообщает Liga.Бизнес.

В рейтинге рассчитаны нормативные расходы на коммунальные услуги одной семьи из трех человек, проживающих в квартире площадью 50 кв м.

В квартире есть : горячая/холодная вода, тепло, электроэнергия и газ, но отсутствуют счетчики.

В издании отмечают, что реальные цифры вероятнее всего отличаются от абсолютных результатов, поскольку у каждого домохозяйства благодаря разным счетчикам индивидуальное потребление.

С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих в Днепре без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

Второе место - Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж - 3 379,13 грн, далее идут Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Меньше всего платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн.

Немного больше в Черновцах – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсоне – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды)

Однако, как отмечается, реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по заявлением местных жителей, в зимний период составляют 1500-2000 грн

Основной расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.

Ліга.нет

Справка.

У каждого города разные тарифы на коммунальные услуги: все зависит от множества факторов, включая состояние инфраструктуры, плотности населения и его расположения, исключение - стоимость электроэнергии и цена на газ, которые для населения подпадают под льготную категорию.

Финальный платеж за распределение газа в рейтинге определили по специальной формуле НКРЭКУ.

Остальные тарифы кардинально отличаются. По данным Минрегиона, в Киеве один куб холодной воды стоит почти 23 грн, тогда как в Кропивницком – более 37 грн. Горячая вода в столице обходится в 107,4 грн (если в квартире есть полотенцесушитель), а, например, в Луцке – 118,7 грн/кубометр.

Наибольшая статья расходов – отопление. В столице один Гкал тепла (если со счетчиком) стоит 1654,4 грн, а но в том же Кропивницком – более 2137 грн. Отличается и плата за содержание домов.

В расчетах использовались следующие данные: тарифы, опубликованные Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальный услуг (НКРЭКУ); тарифы, опубликованные Министерством развития общий и территорий; расчеты НАК Нафтогаз Украины за газ на январь. Все тарифы - с НДС.



Напомним:

12 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в феврале платежки будут самыми низкими за всю зиму.

В феврале Минсоцполитики осуществит автоматическое доначисление льгот и субсидий за услугу по распределению газа, потребности в дополнительных обращениях граждан за январь и февраль 2020 года нет.

5 февраля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для 43 компаний.

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