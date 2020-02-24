В "Киевгорстрое" заявили о возобновлении работ на двух объектах "Укрбуда"

Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняла и начала реализацию недвижимости в двух жилых комплексах "Укрбуда", на ЖК "Пектораль" и "Новомостицкий" возобновили строительные работы в полном объеме.

Об этом сообщил президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, передает пресс-служба компании.

Отмечается, что до 1 марта 2020 года будет завершена передача еще нескольких объектов и начата процедура приема следующих жилых комплексов "Укрбуда".

"Киевгорстрой" принял первые два жилых комплекса компании "Укрбуд". На них восстановлены строительные работы и начата реализация свободной недвижимости.

До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 из 24 объектов "Укрбуда", - сказал Кушнир.

Напоминаем:

12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что "Киевгорстрой" достроит все объекты скандального "Укрбуда".

Ранее журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были или полностью прекращены, или там находилось до 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интеграл-Буд"), ЖК "Волшебный город" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

По данным ЭП, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Экономическая правда