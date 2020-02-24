Гончарук: Надо, наверное торговать наркотиками или оружием, чтобы выплачивать ипотеку

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что уровень ипотечных ставок очень высок, задача правительства - снизить этот уровень до 10%.

Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.

"Молодая семья сегодня никогда не сможет купить себе квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие, как следствие, они едут за границу.

...Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, даже не знаю, наркотиками надо, наверное, оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала", - сказал премьер.

По словам Гончарука, задача правительства, чтобы банки кредитовали дешево - максимум под 10%.

"Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач, если мы говорим о дешевом ресурс. Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и даст ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор", - сказал Гончарук.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский считает реальной задачей снижение ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", - заявил Зеленский.