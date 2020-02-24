"Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для подоходного налога

Депутаты от "Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц от 15% до 27%.

Соответствующий законопроект №3076 зарегистрирован в парламенте.

По законопроекту, размер налога будет зависеть от уровня месячного дохода, который измеряется в минимальной заработной плате (МЗП, по состоянию на 1 января 2020-го года составляет 4723 грн):

- для дохода до 5-кратного размера минимальной заработной платы - ставка налога составляет 15%

- 5-15 размеров МЗП - ставка 18%

- 15-50 размеров МЗП - ставка 21%

- 50-200 МЗП - ставка 24%

- более 200 размеров МЗП, ставка - 27%

"Повышенная ставка будет применяться только для уровня доходов, превышающих максимальную базу для начисления единого социального взноса (15 размеров минимальной заработной платы). При этом, повышенная ставка налога будет применяться только к превышению базы над базой, подлежащей налогообложению по более низкой ставке", - объясняется в пояснительной записке к законопроекту.

Также проект закона предусматривает:

- освободить от налогообложения налогом на доходы физлиц и военным сбором доходы в виде процентов по депозитам;

- установить минимальный необлагаемый доход для физлиц с месячным доходом не выше 15 размеров минимальной зарплаты, предусмотрев, что соответствующие физлица имеют право уменьшить свой месячный налогооблагаемый доход на сумму минимального необлагаемого дохода, который определяется как размер минимальной зарплаты.

Напомним:

В январе нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц, когда размер ставки будет зависеть от размера зарплаты.



Тогда речь шла о шкале 18-54%

Экономическая правда