Новости 17 февраля: "проедание" украинской экономики, самые успешные секторы, кредиты 5-7-9%

О "проедании" украинской экономики. Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях, которых не было с 90-х годов, для повышения технологичности производства и снижения уровня износа основных фондов.

О самых успешных секторах экономики. Самые успешные сферы украинской экономики: IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика.

О китайской экономике. Рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года из-за коронавируса может сократиться до 4,5% в годовом измерении - от этого могут пострадать страны, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

О падении промышленности. Промышленность Украины сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепления курса гривни и дополнительных санкций от РФ.

Об убытке "Нафтогаза" от аннексии Крыма. НАК "Нафтогаз Украны" и 6 компаний группы подали ответ на встречное заявление РФ о размере компенсации убытков, причиненных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

О кредитах 5-7-9%. Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в программе Кабмина для малого и среднего бизнеса.

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Самолет, поезд или автобус: как подешевели внутренние авиаперевозки в Украине

Авиабилеты или билеты на поезд? Конечно, путешествовать по Украине поездом или автобусом дешевле, но не всегда. В какие украинские города проще летать и насколько сильно отличаются цены на авиа по сравнению с автобусным и железнодорожным транспортом.(укр)



