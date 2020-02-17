Милованов показал, как "проели" украинскую экономику за 30 лет

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинская экономика нуждается в миллиардных инвестициях, которых не было с 90-х годов, для повышения технологичности производства и снижения уровня износа основных фондов.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".

"Процент высокотехнологичных товаров и услуг в экспорте - 17%, все остальное это сырье... В перерабатывающей промышленности 3% высоких технологий.

Наша экономика сегодня детехнологизована. Нам это надо восстанавливать и догонять мир", - отмечает министр.

Также в Минэкономики показали степень износа основных фондов в экономике.

"У соседей: Словакия 35%, Беларусь 38%, Молдова 42%. Украина 62%... Чтобы нам догнать Беларусь или Словакию нам нужно 100 млрд долларов инвестиций в течение 50 лет.

Как ни считай, или производительность, или инвестиции, или модернизация основных средств - нам нужны огромные инвестиции", - подчеркивает Милованов.

"С 90-х, та промышленность которая нам осталась, по сути, ее проели. Агро и IT начали восстанавливаться, но в большинстве случаев инвестиций внутрь не было.

Потому что деньги выводились из Украины или из компаний. Сегодня мы в том состоянии, которое есть следствие этого", - резюмирует он.

Напомним:

Самые успешные сферы украинской экономики: IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика.

Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.

В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%

По данным Минэкономики, в четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденций на внешних рынках, теплой погоды и проблемами с логистикой.