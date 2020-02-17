Почему промышленность падает 7 месяцев подряд — объяснение Кабмина

Промышленность Украины сокращается в течение 7 месяцев, в частности, из-за снижения цен на металл в мире, укрепление курса гривни и дополнительных санкций от РФ.

Об этом говорится в презентации программы министерства экономики "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".

По 2019-й год промышленность в целом сократилась на 1,8%, перерабатывающая промышленность на 2%, поставки электроэнергии, газа на 4,1%; добывающая промышленность не росла и не снижалась.

В разрезе видов деятельности больше всего потеряла текстильная промышленность (-9.9%), полиграфическая (-5,8%) и машиностроение (-5,6%).

В Минэкономики это связывают со снижением цен на черные металлы в мире, ремонт производственных мощностей в энергетике и металлургии, теплые погодные условия (энергетика), санкциями от РФ и укреплением гривни.

Также отмечается о проблемах с логистикой, импортной конкуренции и низком урожае сахарной свеклы, фруктов и овощей (пищевая промышленность).

Как это исправить

В Минэкономики рассчитывают, что динамика промышленности улучшится в условиях, введение в действие новых производственных мощностей и внедрения реформ (в т.ч. начала "большого строительства").

Также положительно повлияет постепенное решение логистических проблем в транспорте и улучшение внешней конъюнктуры.

Подчеркивается важность увеличения сырьевой базы со стороны с/х (урожай семян подсолнечника) и расширение спроса на внутреннем рынке.

Напомним:

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.



Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.