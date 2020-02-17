"Доступные кредиты 5-7-9%": Еще 11 банков подали заявки на участие — отчет Кабмина

Еще 11 украинских банков подали заявки на участие в программе Кабмина для малого и среднего бизнеса.

Об этом говорится в отчете по выполнению программы деятельности Кабмина.

Согласно отчету, заявки подали "ПУМБ", "Райффайзен Банк Аваль", "ОТП Банк", "Альфа-банк", "Правэкс Банк", "Кредитвест Банк", "Международный инвестиционный банк" (МИБ), банк "Альянс", банк "Львов", "Кредобанк" и банк "Восток".

Отмечается, что в течение першго недели со старта программы (3-7 февраля 2020 года) Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с четырьмя госбанками: "Ощадбанком", "Укргазбанком", "Приватбанком" и "Укрэксимбанком".

"По состоянию на 7 февраля 2020 года в рамках реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%" АО "Укргазбанк" выдал 13 кредитов и 172 заявки находятся на рассмотрении в финучреждения.

АО "Ощадбанк" выдал 1 кредит и на рассмотрении - около 100 заявок, в "Приватбанке" на рассмотрении - 1220 заявок, в АО "Укрэксимбанк" - 10 заявок", - говорится в отчете.

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Напомним:

В течение последних 2 недель государственные банки выдали кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на 27 миллионов гривен.

Четыре государственных банка - ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк и Укргазбанк заключили с Фондом развития предпринимательства соглашение об участии в реализации программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Предварительные заявки в Приватбанке на полученные льготных кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже подали 9 279 предпринимателей и представителей малого бизнеса.

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

5 банков сейчас завершают подготовительные процедуры и скоро будут рассмотрены советом Фонда развития предпринимательства (исполнителем госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%") как потенциальные уполномоченные банки.