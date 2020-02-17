Милованов назвал топ-4 самых успешных сектора экономики Украины
Самые успешные сферы украинской экономики: IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика.
Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".
"IT и агро - это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи.
Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии", - подчеркивает министр.
В частности в Минэкономики среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют "благоприятный режим налогообложения", а для агросектора подчеркивают "дешевую рабочую силу".
В ведомстве также отмечают, что и химпроизводство и фармацевтика пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке.
Для химотрасли выделяют открытие новых и обновления старых производств, как фактор успешности, а для фармацевтики - переориентацию украинцев на отечественную фармопродукцию.
Напомним:
Рост валового внутреннего продукта в октябре-декабре 2019 года составил 1,5% к аналогичному периоду 2018 года.
В предыдущих кварталах темп роста был выше: в первом - 2,5%, втором - 4,6%, третьем - 4,1%
По данным Минэкономики, в четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденций на внешних рынках, теплой погоды и проблемами с логистикой.
Правительство планирует рост экономики на 40% за 5 лет.
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