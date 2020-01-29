Курс валют на 29 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

29 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,77 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,82 - 24,85 гривни;

Евро - 27,31 - 27,34 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,63 - 24,87 гривни. Евро покупают по 27,00 гривни, продают по 27,40 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,67 - 24,83 гривни, евро - 27,10 - 27,37 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 29 января на уровне 24,72 гривни за доллар.

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,77 гривни за доллар.

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 28 января на уровне 24,60 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Экономическая правда