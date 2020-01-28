Курс валют на 28 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,71 - 24,75 гривни;

Евро - 27,21 - 27,25 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,38 - 24,66 гривни. Евро покупают по 26,81 гривни, продают по 27,21 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,42 - 24,56 гривни, евро - 26,96 - 27,16 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 28 января на уровне 24,60 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Экономическая правда