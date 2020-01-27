Курс валют на 27 января: межбанк, наличный и "черный" рынки

27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,49 - 24,53 гривни;

Евро - 27,02 - 27,06 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 24,31 - 24,57 гривни. Евро покупают по 26,71 гривни, продают по 27,14 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 24,34 - 24,46 гривни, евро - 26,88 - 27,06 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 27 января на уровне 24,33 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 19 копеек, установив его на 24 января на уровне 24,52 гривни за доллар.

24 января курс гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

Экономическая правда