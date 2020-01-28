Официальный курс: гривня резко снизилась
Вторник, 28 января 2020, 09:00
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 28 января на уровне 24,60 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,12 (на 27 января – 26,84 гривни).
Напоминаем:
27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.
27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.
Экономическая правда
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