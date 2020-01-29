Официальный курс: гривня и дальше ослабевает

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 29 января на уровне 24,72 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,20 (на 28 января – 27,12 гривни).

Напоминаем:

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,77 гривни за доллар.

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 28 января на уровне 24,60 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Экономическая правда