Гривня продолжила падение на межбанке 

28 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,74 - 24,77 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 24,74 - 24,77 гривни;

Евро - 27,21 - 27,24 гривни;

Напоминаем:

28 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 27 копеек, установив его на 28 января на уровне 24,60 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,44 - 24,48 гривни за доллар.

27 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,57 - 24,61 гривни за доллар.

Экономическая правда