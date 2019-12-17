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Государственные банки снижают кредитные ставки слишком медленно – Нацбанк

Вторник, 17 декабря 2019, 13:57

Первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Об этом она заявила во время презентации отчета о финансовой стабильности за декабрь 2019 года, передает hromadske.

"Банки, особенно государственные, слишком медленно реагируют на решения по монетарной политике (изменение учетной ставки Национальным банком Украины - ред.)", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, снижение ставок именно государственными банками является важным, поскольку они занимают большую часть банковского рынка и являются "market maker".

Она добавила, что со снижением учетной ставки у банков будут сокращаться возможности зарабатывать на разнице в ставках по депозитам и кредитам.

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Нацбанк ставка

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