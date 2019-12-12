Нацбанк снизил учетную ставку до 13,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий 12 декабря во время пресс-брифинга относительно решений Правления Национального банк по монетарной политике.

"Мы ускоряем смягчения монетарной политики, поскольку стремительное укрепление курса гривны приводит к снижению инфляционного давления быстрее, чем мы ожидаем.

В ноябре потребительская инфляция замедлилась до 5,1 % в годовом исчислении.

Таким образом мы достигли цели которую задекларировали в 2015-м году", - заявил Смолий.

Фото: Facebook Михаил Демкив



Также в НБУ отметили изменения курса гривны.

"Усиление гривни происходило вследствие действия ряда факторов.

В октябре-декабре основными источниками избыточного предложения валюты были поступления от украинского экспорта, в частности благодаря рекордному урожаю зерновых и масличных культур, и продаже средств от валютных привлечений государственных компаний.

Приток средств иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства продолжался, но не имел определяющего влияния на валютный рынок в отличие от предыдущих месяцев.

В то же время Национальный банк активно выкупал избыточную валюту для пополнения международных резервов.

Всего с начала 2019 объем чистых валютных интервенций достиг более 5,5 млрд долл", - заявили в пресс-службе НБУ.

Отметим, что изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Напомним:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16.5% годовых с 6 сентября 2019 года.

НБУ рассчитывает снизить учетную ставку до 8%

Экономическая правда