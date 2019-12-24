Милованов раскритиковал НБУ за курс гривни и высокую учетную ставку

Министр развития экономики Тимофей Милованов раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Киеве во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Курс, по моему мнению, при всем уважении к политике НБУ, очень сильный, и он вредит экспортерам. То же самое с учетной ставкой... По моему мнению, учетная ставка слишком высока, слишком консервативна", - сказал министр.

"Если у нас инфляция 4-5%, то учетная ставка должна быть на несколько процентов, но не на 10% больше", - пояснил Милованов.

Напомним:

6 декабря Совет Национального банка рекомендовал правлению НБУ задействовать все средства для снижения учетной ставки, а также раскритиковал укрепление курса гривны.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Недавно, первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

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