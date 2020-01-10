Учетная ставка может снизиться до 8% уже в 2020 году — Смолий

Уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

Об этом сообщил председатель Национального банка Яков Смолий в интервью проекту "KRYM - критическое мышление".

"У нас есть все предпосылки для того, чтобы понижать учетную ставку более быстрыми темпами ... Учетную ставка в 8% следует ожидать в следующем году (интервью записывалось 27 декабря 2019, а опубликованное оно было 8 января 2020 - ред.)", - сообщил Смолий.

Он отметил, что Нацбанк планировал снижение учетной ставки до 8% годовых не ранее 2021, однако пока макроэкономические предпосылки дают основания для более радикального снижения ключевой процентной ставки.

Напомним:

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Недавно, первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Министр развития экономики Тимофей Милованов также раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

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