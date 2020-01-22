Новости 22 января: евробонды, промышленность, Deutsche Bahn

О евробондах. Министерство финансов объявило о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро.

О промышленности. В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

О рынке земли. Верховная Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

О Deutsche Bahn. Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".

Об электронной акцизной марке. Правительство запустит пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.

О НБУ и Коломойском. Верховный Суд отклонил кассационную жалобу НБУ к компании Игоря Коломойского ООО "Гаджибей" о взыскании с нее ипотеки в счет погашения кредитов рефинансирования, выданных Приватбанку до национализации и по которым компания Коломойского стала поручителем.

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