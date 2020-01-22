Дубилет придумал, как сэкономить на внедрении электронной акцизной марки

Правительство запустит пилотный проект электронной акцизной марки. Ее принцип работы будет заключаться в нанесении штрих-кода на бумажные акцизные марки.

Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Мы нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени", – написал Дубилет.

По словам министра, внедрение электронной акцизной марки по примеру других стран потребовало бы больших затрат со стороны государства и со стороны бизнеса. "К тому же, на ее внедрение ушли бы годы", – добавил он.

"Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь "пикать" в кассовый чек, как обычный товар", – написал министр Кабинета министров.

Таким образом, система не будет требовать от бизнеса покупки нового оборудования.

"А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки", – заявил Дубилет.

"Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая "активирует" и "деактивирует" акцизные марки. Это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка", – написал министр.

Напоминаем:

В октябре сообщалось, что представители бизнес-сообщества располагают информацией, что в Минфине уже состоялось 2 заседания рабочей группы по поводу внедрения электронной акцизной марки, но ни на одно из них не пригласили представителей бизнеса.

Ранее Дубилет заявил, что в правительстве запустили проект, в рамках которого попытаются снова сделать рынки сигарет и алкоголя "белыми".

Экономическая правда