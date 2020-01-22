За рынок земли будет голосовать в начале февраля — Арахамия

Верховная Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, в начале февраля проголосуем (закон о земле - ред.) в Раде, и рынок земли, наконец, появится", - сказал он в среду в кулуарах Украинского дома в Давосе.

По словам Арахамии, он рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

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Напомним:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона № 2178-10 от "Слуги народа" о продаже сельскохозяйственной земли.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.



Президент Владимир Зеленский предложил комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Ко второму чтению проекта закона подали более 4000 поправок. По словам советника премьер-министра по экономическим вопросам Алексея Мушака, рассмотрение законопроекта может занять от 3 часов до 2 месяцев.

На пленарной недели 13-17 декабря Рада не рассматривала второе чтение законопроекта №2178-10 от "Слуги народа" о снятии моратория на продажу сельскохозяйственной земли.

Глава фракции Арахамия тогда сказал:

"Учитывая то, что есть риски, что может быть заблокирована Верховная Рада на несколько месяцев, мы хотим проголосовать все важные законопроекты, которые с прошлого года еще остались во втором чтении и так далее, и затем выйти на землю. Потому что земля может просто заблокировать парламент".

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