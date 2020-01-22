Все разделы
Укр / Рус

Украина выпустит 10-летние евробонды

Среда, 22 января 2020, 13:39

Министерство финансов объявило о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Минфин привлек BNP Paribas, J.P. Morgan и Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

Издание НВ получило презентации Минфина для инвесторов в которой объясняется, почему облигации будут в евро.

 

В презентации отмечается, что еврооблигации смогут перебалансировать валютный риск госдолга Украины и поддержать приток евро в страну, компенсируя отток платежного баланса, в основном в евро.

 

Также в презентации выделяются, недавно достигнутые договоренности МВФ с Украиной о новой трехлетней программой расширенного финансирования на общую сумму $ 5,5 млрд.

Согласно презентации Минфина, желание привлечь деньги сейчас объясняется тем, что этот выпуск происходит после успешного завершения президентских и парламентских выборов в апреле и июле 2019 года, а также устойчивого экономического роста в течение 15 кварталов подряд.

Напомним, в последний раз Украина выпускала евробонды в июле 2019 года, тогда государство разместило семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

облигации

powered by lun.ua
Материалы по теме
Минфин провел "скромный" аукцион по продаже облигаций 15 октября 2019, 20:10
"Кернел" разместил евробонды на 300 миллионов долларов - СМИ 14 октября 2019, 11:25
ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума 4 сентября 2019, 10:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!