За 2019 год промышленность Украины упала почти на 2%, за декабрь — на 8,3%

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

Об этом сообщает пресс-служба Госстатистики.

По сравнению с 2018 годом производство электронных станков упало на 16%, текстильное производство почти на 10%, металлургическое на 3,1%.

Производство в химической промышленности выросло на 3-5%.

В декабря 2019 года индекс промышленной продукции, скорректированный на эффект календарных дней уменьшился на 8,3% по сравнению с декабрем 2018 года.

"В 2019 году по сравнению с 2018р. индекс промышленной продукции составил 98,2%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 100,0%, перерабатывающей - 98,0%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - 95,9%", - сообщают в Госстате.

По регионам больше всего потеряла Закарпатская и Хмельницкая области, промышленность там упала на 14%.

Больше всего промышленность в 2019 году выросла в Винницкой (13%) и Одесской областях (7%).

Напомним:

По данным министерства экономики в годовом измерении ожидалось падение в 0,6%.

Металлургические предприятия Украины по итогам 2019 года, как ожидается, снизят выплавку стали на 3% по сравнению с предыдущим годом – до 20,5 млн тонн с 21,1 млн тонн.

Украинские металлурги просят поддержки у государства и жалуются на кризис в горно-металлургической сфере из-за снижения цен на мировых стальных рынках и часто необоснованных повышениях стоимости услуг, оказываемых Укрзализныцей и Укрэнерго.