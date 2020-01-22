Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум о сотрудничестве
Министерство инфраструктуры подписало с крупнейшим железнодорожным оператором Германии "Меморандум о взаимопонимании".
Об этом сообщил в Facebook премьер Алексей Гончарук.
"Только что Министерство инфраструктуры подписало с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn "Меморандум о взаимопонимании".
Этот альянс - это логическое продолжение Плана реструктуризации Укрзализныци, которое анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года", - написал он.
По его словам, применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.
"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве, мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно - Украина будет полностью сохранят за собой контроль над УЗ. Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
Поэтому сразу откидаю все слухи - о какой либо продаже или арендн стратегически важного государственного объекта, как Укрзализныця, речь не идет", - подчеркнул глава правительства.
Напомним:
Ранее сообщалось, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn с правительством Украины и крупнейшим украинским железнодорожным перевозчиком "Укрзализныцей" прорабатывают вопрос стратегического партнерства.
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Экономическая правда
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