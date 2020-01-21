JP Morgan прогнозирует снижение учетной ставки до 7,5% годовых до конца года

JP Morgan ожидает в января 2020 года снижение учетной ставки НБУ с нынешних 13,5% годовых до 11%, в марте - до 10%.

Об этом говорится в материалах январского исследования Global Emerging Markets Research, передает "Интерфакс-Украина".

"Ставка по состоянию на конец 2020 года, вероятно, будет всего лишь 7,5% годовых по сравнению с нынешними 13,5%", - прогнозируют аналитики.

В JP Morgan считают, что возможности для дальнейшего укрепления курса гривни ограничены.

"Несмотря на привлекательность реальной доходности, мы видим, что перспективы дальнейшего роста гривни ограничены, поскольку НБУ продолжает восстанавливать валютные резервы.

Кроме того, мы также считаем валюту переоцененной", - говорится в сообщении.

По оценкам аналитиков, переоценка гривни составляет 34%.

В 2020 году, как и ранее, ожидается рост экономики на 3,8% ВВП.

Напомним:

Ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Недавно, первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Министр развития экономики Тимофей Милованов также раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

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