Нвости 17 января: Гончарук, Приватбанк, "Нафтогаз"

О Гончаруке. Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

На встрече с Гончаруком президент заявил, что дает ему и правительству шанс работать дальше.

О Приватбанке. Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в целом 285 исков, по делам Приватбанка.

О развитии финсектора. Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года содержит почти 300 шагов и задач, среди которых, в частности, снижение части теневой экономики до минимум 20% от ВВП.

О деньгах "семьи" Януковича и банке Порошенко. Суд наложил арест на 247 млн ​​грн на счетах Международного инвестиционного банка (МИБ), которые принадлежали Всеукраинскому банку развития "семьи" Януковича, и обязал МИБ перечислить эти средства на счета АРМА.

О Бюро финрасследований. Депутаты Верховной Рады без обсуждения отклонили законопроект №1208-2 о создании Бюро финансовых расследований, который прошел первое чтение.

О премиях топ-менеджменту "Нафтогаза". Президент Владимир Зеленский поручил премьеру Алексею Гончарук "разобраться с вопросом" премии в 1% топ-менеджмента "Нафтогаза" от уплаченных Газпромом 2,9 млрд долларов и намекнул на перезагрузку НАК "Нафтогаз".

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