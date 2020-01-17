Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В последние дни все вы стали свидетелями событий, разворачивающихся вокруг слитых в сеть файлов, смонтированных из фрагментов записей совещаний в правительстве. Их содержание искусственно создает представление, будто я и моя команда – не уважаем президента, который является нашим политическим лидером", – написал премьер.

По мнению Гончарука, за публикацией записей могут стоять группы влияния, "которые стремятся получить доступ к финансовым потокам".

"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", – отметил премьер.

Гончарук добавил, что Зеленскому украинцы выразили беспрецедентное доверие. "И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, которая меняет страну", – написал премьер-министр.

Гончарук также отчитался о результатах своей работы за 4 месяца, указав, что "уже за этот короткий промежуток времени многое удалось".

Он добавил, что кроме того, его команда подготовила "серьезный фундамент для развития страны в 20-м году" – в частности по запуску ряда онлайн-сервисов в ближайшие месяцы, которые "навсегда упростят жизнь людей".

Главным вызовом премьер назвал необходимость преодолеть коррупцию в госсекторе, указав, что "за несколько месяцев довольно сложно уничтожить криминальные схемы, которые выстраивались десятилетиями".

Свой Кабмин он назвал "командой порядочных людей" и заверил, что "на топ-уровне в правительстве коррупции нет".

Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Верховной Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления об отставке, если оно поступило во время очередной сессии Верховной Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период. Премьер-министр освобождается от должности со дня принятия решения о его отставке на пленарном заседании Верховной Рады. Решение парламента об отставке премьера влечет за собой отставку всего состава правительства.

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Напоминаем:

15 января в сети появилась якобы прослушка, где звучат голоса, похожие на голоса Гончарука, заместителя председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и министра финансов Оксаны Маркаровой.

Чиновники обсуждают ситуацию в экономике и сценарии простого объяснения этой ситуации президенту Зеленскому.

По состоянию на 17 января youtube-канал, на котором появились видеозаписи с якобы разговором топ-чиновников, был удален пользователем.

Экономическая правда