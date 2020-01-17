Дела Приватбанка: с декабря подано 285 судебных исков от структур Коломойского — СМИ

Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в целом 285 исков, по делам Приватбанка.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Эту информацию изданию также подтвердили юристы Приватбанка.

Все иски условно можно разделить на три группы.

Первая группа, так называемые трансформационные - 220 исков

Это иски от 36 компаний, связанными с бывшими владельцами банка, накануне национализации Приватбанка стали его заемщиками в результате трансформации/реструктуризации его корпоративного кредитного портфеля на 127 млрд грн.

С учетом процентов подтвержденная аудиторами сумма долга составляет 213 млрд грн. Тогда эти компании, получив займы в ПриватБанке под 10,5% годовых на основании договоров поручительства, погасили долги предыдущих заемщиков, предоставив менее качественное залоговое имущество.

Как ранее сообщала заместитель председателя правления ПриватБанка Галина Пахачук, все связанные с бывшими владельцами лица должны банку около 240 млрд грн.

Сейчас эти 36 трансформационных компаний хотят через суд признать недействительными соответствующие договоры поручительства и кредитные соглашения.

Вторая группа - это иски миноритарных акционеров в Хозсуд Киева - 45

Миноритарные акционеры оспаривают в том числе процедуру bail-in - принудительной конвертации их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабря 2016 года во время национализации Приватбанка.

Среди этих акционеров бывший топ-менеджмент Приватбанка - экс-председатель правления Александр Дубилет.

К национализации банка Дубилет был миноритарным акционером - ему принадлежало 2,7249% акций.

Аналогичные иски в Хозяйственный суд Киева в конце декабря 2019 года подали и другие бывшие руководители ПриватБанка, также обладали небольшими пакетами акций банка.

Как пояснили изданию юристы ПриватБанка, эта группа исков было подано, потому 21 декабря заканчивался срок исковой давности (3 года), когда они могли бы это сделать.

Также отмечается, что как и первая группа трансформационных исков, они подали заявление в Хозяйственный суд Киева.

Третья группа исков против руководства ПриватБанка - 20

Профсоюз, в частности, созданый Максимом Шевченко, отвечающим в ПриватБанкн по возврату долгов, начал подавать иски в суды в Днепре, пытаясь скомпрометировать председателя правления ПриватБанка Петра Крумханзла и нынешнюю наблюдательный совет банка во главе с Шэрон Искья.

Действия этого профсоюза информационно связывают с приближенным к Коломойскому нардепом Александром Дубинским.

По данным издания, этот профсоюз обслуживает местные днепропетровская юркомпания Sherman.

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