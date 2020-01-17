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Стратегия развития финсектора в цифрах: что планируют сделать за 5 лет

Пятница, 17 января 2020, 16:28
 

Стратегия развития финансового сектора Украины до 2025 года содержит почти 300 шагов и задач, среди которых, в частности, снижение части теневой экономики до минимум 20% от ВВП.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Среди главных показателей, которых регуляторы планируют достичь до 2025 года:

  • снижение доли теневой экономики до минимум 20% от ВВП, сейчас - 30%;
  • снижение доли государственного долга к минимум 40% от ВВП, сейчас - около 50%;
  • повышение доли кредитования до менее 22% от ВВП, сегодня - 16,5%;
  • снижение доли кредитов, которые не выплачиваются, до 10%, сегодня - 53%;
  • снижение доли долларовых депозитов до минимум 30%, сейчас - более 40%;
  • снижение доли государства в банковской системе до минимум 25%, сегодня - 60%;
  • повышение доверия граждан к финансовой системе до 60%, сейчас - 10%;
  • снижение доли наличных денег в экономике до 7,5% от ВВП, сейчас - 9,2%.

"Выполнение шагов стратегии и достижения определенных показателей создаст условия для эффективной работы бизнеса и повышение благосостояния граждан. Ведь это является основной задачей финансового сектора и регуляторов", - заявили в НБУ.

Напомним:

Регуляторы рынка утвердили Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года, среди основных направлений Стратегии - укрепление финансовой стабильности и содействие макроэкономическому развитию и росту экономики.

Экономическая правда

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НБУ финансы

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