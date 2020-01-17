Дело Рожковой: против барышевского судьи открыли дисциплинарное производство

Палата Высшего Совета правосудия приняла решение об открытии дисциплинарного дела в отношении судьи Барышевского суда Константина Коваленко, который принимал решение об отстранении заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой от выполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщает пресс-служба ВСП.

Дисциплинарное дело в отношении судьи Коваленко открыли по жалобам НБУ, члена Общественного совета добродетели Романа Куйбиды и по отдельному постановлению Киевского апелляционного суда.

Напомним:

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда о запрете первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Также суд вынес частное определение в отношении судьи Коваленко К.В., который выносил решение по делу Рожковой.

Ранее Нацбанк направил жалобу на этого судью в Высший совет правосудия и в НАБУ.

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.

В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.

НБУ обжаловал это решение.

Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, установила, что суд превысил свои полномочия.

Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.

Экономическая правда