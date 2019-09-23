Решение Барышевского суда о запрете Рожковой выполнять свои обязанности отменили

Киевский апелляционный суд отменил решение Барышевского райсуда о запрете первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой выполнять должностные обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сегодня (23 сентября - ред.) Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка и принял отдельное решение, касающееся судьи Барышевского райсуда Киевской области Коваленко К.В.

Национальный банк приветствует решение суда апелляционной инстанции, ведь оно полностью соответствует законодательству Украины. В своей апелляционной жалобе Нацбанк указал на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение", - говорится в сообщении.

Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Верховном Суде в течение 30 дней.

Напомним:

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.

В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.

НБУ обжаловал это решение.

Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, установила, что суд превысил свои полномочия.

Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.

Экономическая правда