Суд по делу Рожковой превысил полномочия — экспертиза

Принятый судебный акт Барышевским райсудом Киевской области о запрете первому замглавы Нацбанка Катерине Рожковой осуществлять свои полномочия, не соответствует требованиям ст. 19 Конституции Украины и является превышением судом предоставленных ему полномочий.

К таким заключениям пришла Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, сообщает FinClub.

Эксперты отметили, что ч. 7 ст. 150 Гражданского процессуального кодекса Украины определено, что не допускается обеспечение иска путем приостановления решений, актов НБУ, а также установление для Нацбанка запрета или обязанности совершать определенные действия.

Согласно ч. 2 ст. 74 закона "О Национальном банке Украины" обжалование решения, акта или действия НБУ не останавливает их выполнения. Обеспечение иска путем приостановления решений, актов НБУ, а также установление для Нацбанка запрета или обязанности совершать определенные действия не допускается.

Следовательно, учитывая указанное, Барышевский районный суд Киевской области постановлением от 11 июня 2019 года, запретив замглавы Национального банка и члену правления НБУ К. В. Рожковой непосредственно участвовать в выполнении функций Нацбанка, заблокировал работу НБУ и создал помехи правлению осуществлять управление деятельностью Национального банка.

Кроме того, ст. 20 закона "О Национальном банке Украины" определяет, что заместитель председателя Национального банка назначается на должность на срок, соответствующий сроку полномочий председателя Национального банка.

Назначения на должности и увольнения с должностей заместителей председателя Национального банка осуществляется таким образом, чтобы была обеспечена возможность проведения заседания правления НБУ в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 17 приведенного закона.

Среди оснований, установленных ст. 20 закона "О Национальном банке Украины", для увольнения заместителя председателя Национального банка отсутствует основание прекращения полномочий на основании судебного решения об обеспечении иска.

Напомним:

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.

В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.