В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову
Основание для увольнения заместителя председателя Национального банка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено.
Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.
"Сегодня Национальному банку стало известно с сайта Окружного административного суда города Киева о поступлении иска от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия Первого заместителя Председателя НБУ. Согласно сообщению пресс-службы суда, истец просит суд признать противоправными действия Екатерины Рожковой по незаконному содействию третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Вместе с иском депутат подал заявление о его обеспечению, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях Правления НБУ", - говорится в сообщении.
В Нацбанке еще не получили соответствующего искового заявления.
Законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя Председателя НБУ отсутствуют, подчеркивается в сообщении.
"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и создан угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - заявили в НБУ.
Заместитель председателя Национального банка освобождается от должности в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины". Основание для увольнения заместителя председателя Национального банка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено, подчеркнули в НБУ.
В прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий. 15 мая 2018 Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Екатериной Рожковой своих должностных обязанностей. Относительно иска Александра Дубинина Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.
Кроме того, подобная попытка незаконного установления запрета для Национального банка Украины и его консультантов совершать определенные действия в порядке обеспечения иска уже привела к принятию 2 апреля 2019 Высшим советом правосудия решение об увольнении Кизюн Людмилы Ивановны с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины по жалобе Национального банка Украины.
"Национальный банк обеспокоен ситуацией, когда украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
Согласно п. 4 части третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины не допускается обеспечение иска через остановку решений Национального банка, актов Национального банка, а также установление для Национального банка запрета или обязанности совершать определенные действия.
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