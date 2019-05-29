В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову

Основание для увольнения заместителя председателя Национального банка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

"Сегодня Национальному банку стало известно с сайта Окружного административного суда города Киева о поступлении иска от народного депутата Юрия Савчука с целью запретить Екатерине Рожковой выполнять полномочия Первого заместителя Председателя НБУ. Согласно сообщению пресс-службы суда, истец просит суд признать противоправными действия Екатерины Рожковой по незаконному содействию третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Вместе с иском депутат подал заявление о его обеспечению, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях Правления НБУ", - говорится в сообщении.

В Нацбанке еще не получили соответствующего искового заявления.

Законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя Председателя НБУ отсутствуют, подчеркивается в сообщении.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и создан угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - заявили в НБУ.

Заместитель председателя Национального банка освобождается от должности в случаях, предусмотренных статьей 20 Закона Украины "О Национальном банке Украины". Основание для увольнения заместителя председателя Национального банка "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено, подчеркнули в НБУ.

В прошлом году депутаты Верховной Рады Игорь Луценко и Александр Дубинин также пытались в судебном порядке ограничить Екатерину Рожкову в исполнении должностных полномочий. 15 мая 2018 Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу НБУ и подтвердил правомерность выполнения Екатериной Рожковой своих должностных обязанностей. Относительно иска Александра Дубинина Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области вообще решил отказать в открытии производства по делу.

Кроме того, подобная попытка незаконного установления запрета для Национального банка Украины и его консультантов совершать определенные действия в порядке обеспечения иска уже привела к принятию 2 апреля 2019 Высшим советом правосудия решение об увольнении Кизюн Людмилы Ивановны с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины по жалобе Национального банка Украины.

"Национальный банк обеспокоен ситуацией, когда украинские суды все чаще становятся инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка. Эти обстоятельства еще раз наглядно подтверждают необходимость завершения начатой ​​судебной реформы для предотвращения коррупционного использования судебной системы как инструмента политического давления на органы государственной власти", - заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Согласно п. 4 части третьей статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины не допускается обеспечение иска через остановку решений Национального банка, актов Национального банка, а также установление для Национального банка запрета или обязанности совершать определенные действия.