Рожкова рассказала детали иска против нее в Барышевский суд

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что поводом для подачи иска против нее в Барышевский суд стала публикация на "сомнительном" сайте ОРД.

Об этом она написала в Facebook.

"Как оказалось, поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко под названием "Екатерина Рожкова - образец государственного управленца" на ... ОРД. Конечно, в других условиях я бы не давала ссылку на этот, мягко говоря, сомнительный сайт. Но вы должны это видеть", - пишет Рожкова.

"Если коротко, то 6 июня этот господин (Антон Лукьяненко) написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку "остановил дефолт в Украине и обвал гривны". Как он пришел к таким выводам, что его вдохновляло - отдельный вопрос. Учитывая "высокую" ценность указанной статьи, ее не прочитал никто. Или почти никто", - отметила она.

Но, по ее словам, этот текст "до глубины души возмутил другого жителя Барышевки - Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения собственных прав", а также запретить Рожковой выполнять ее обязанности.

"Это, пожалуй, чистое совпадение обстоятельств, но эти два господина между собой знакомы. Барташ между прочим, был основателем компании "Нибиру Х", в которой Антон Лукьяненко до сих пор работает на должности директора.

На самом деле, даже не удивлюсь, если сам истец не знает ни обо мне, ни об иске, который он против меня подал, как это было в случае с СкайАп. Говорят, ко всему же, он потерял паспорт. К сожалению, пока выйти на связь с ними и узнать их мотивы мне не удалось. Видимо, "залегли на дно в Барышевке", - подчеркнула первый заместитель главы НБУ.

Она также сообщила, что на 22 июля Барышевский суд рассмотрит иск против нее по существу.

Напомним:

Барышевский районный суд Киевской области 11 июня принял решение о запрете Катерине Рожковой участвовать в заседаниях правления Нацбанка и выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

Позже Катерина Рожкова заявила, что вернулась из Лондона, где была на конференции, и вышла на работу.

В НБУ заявили, что суд не может уволить Рожкову.

Национальная академия правовых наук Украины, которая по просьбе НБУ выступила экспертом по данному вопросу, установила, что суд превысил свои полномочия.

НБУ обжаловал это решение.

Экономическая правда