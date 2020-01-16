Нацбанк готовит более амбициозные прогнозы по учетной ставке

Национальный банк вероятнее всего опустит прогнозную кривую учетной ставки в конце января 2020 года.

Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе пресс-брифинга после презентации Стратегии финансового сектора до 2025 года, передает Интерфакс-Украина.

"30 января мы получим не только решение центрального банка относительно учетной ставки, но и прогнозную кривую. Могу сказать, что действительно есть большой шанс, что эта кривая будет более амбициозной, чем была", - сказал он.

Вместе с решением об учетной ставке НБУ обнародует макропрогноз и прогноз о кривой доходности - согласно графику публикации таких данных раз в квартал.

Напомним:

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что темпы снижения учетной ставки в 2020 году будут более быстрыми, чем ожидалось ранее.

До этого глава НБУ Яков Смолий заявил, что уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Недавно, первый заместитель главы Нацбанка раскритиковала государственные банки за то, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам.

Министр развития экономики Тимофей Милованов также раскритиковал Национальный банк за слишком консервативный уровень учетной ставки и высокий курс гривны.

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