Новости 15 января: приватизация, "Мотор Сич", дороги
О приватизации. Кабинет министров на заседании в среду утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.
О "Мотор Сичи". По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.
О дорогах. Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.
О рынке земли. Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель в феврале 2020 года.
Об обысках в Налоговой. Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно.
Вы хотите узнать больше?
Глава Госгеонадр Роман Опимах: У меня был только аванс, 16 тысяч гривень
Новый глава ведомства рассказал о роли Виктора Пинчука в своем назначении на должность, о судьбе компаний "Голден деррик" и "Надра Украины", а также о перспективах создания в отрасли цивилизованных правил игры.
Рынок труда в 2020: мониторинг работников, cпрос на гуманитариев и пенсионеров, штатный психолог и Siri
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua