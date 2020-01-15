Новости 15 января: приватизация, "Мотор Сич", дороги

О приватизации. Кабинет министров на заседании в среду утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

О "Мотор Сичи". По состоянию на начало января 2020 года Антимонопольный комитет продолжает рассмотрение дела о концентрации китайским инвестором пакета акций ПАО "Мотор Сич", дело начали в июле 2019 года.

О дорогах. Кабинет министров утвердил перечень дорог, которые будут строить и ремонтировать в 2020 году - общий объем финансирования таких работ должен составить 31,53 миллиардов гривен.

О рынке земли. Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении законопроект о продаже сельскохозяйственных земель в феврале 2020 года.

Об обысках в Налоговой. Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Государственной налоговой службы, которые способствовали выведению в "тень" более 500 миллионов гривен ежемесячно.

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