Кабмин утвердил перечень предприятий, которые нельзя приватизировать
Кабинет министров на заседании в среду утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Алексей Гончарук.
По его словам, правительство согласовало соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада.
"Не подлежат приватизации предприятия, которые: обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, имеют критически важное значение для общества.
Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации", - написал он.
В частности, в перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50 процентов + 1 акция и не подлежат приватизации, входят:
"Нафтогаз Украины", "Магистральные провода Украины", "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Укргаздобыча", "Укртранснафта", "Черноморнефтегаз", Государственная холдинговая акционерная компания "Артем", "Феодосийская судостроительная компания "Море", "Укрзализныця", "Укрпочта".
В перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100 процентов, государственных унитарных и казенных предприятий, не подлежащих приватизации, в частности, входят:
"Укрнерерго", "Укргидроэнерго", "Энергоатом", "Антонов", "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова".
Экономическая правда
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