Новости 10 января: учетная ставка, газовый контракт, Приватбанк

Об учетной ставке. Уровень учетной ставки может снизиться до 8% уже в 2020 году, ранее такое снижение планировалось не раньше 2021 года.

О газовом контракте. Исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, что в переговорах с РФ по поводу газового контракта тщательно дискутировался каждый пункт, и складывалось впечатление что стороны не успеют договориться до 1 января.

О Приватбанке. Слушание по существу в Высоком суде Лондона по иску, в рамках которого экс-владельцы ПриватБанка Коломойский и Боголюбов обвиняются в выводе почти 2 млрд долларов, состоится в 2021 году.

О таможне. За 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Об "Укроборонпроме". За 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

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