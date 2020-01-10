Таможенные поступления в госбюджет за год увеличились на 1 миллиард долларов

За 2019 год Государственная таможенная служба собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов - это на 1 миллиард долларов больше, чем в 2018 году.

Об этом в Facebook сообщил глава ГТС Максим Нефьодов.

"Существенно больше было только один раз, в 2008-м, году пикового кредитования, огромного импорта из России и без оккупации и анексации территорий (18,1 млрд долларов)", - написал он.

"При этом таможня сейчас (даже в начале реформы) работает существенно эффективнее, чем в 2008 при "крепких предшественниках" - налоговая нагрузка на доллар импорта возросла с 24 до 27 центов, на кг импорта - с 20 до 21 цента", - уточнил Нефьодов.

Напомним:

Новая Государственная таможенная служба официально заработала 8 декабря 2019 года.

Экономическая правда