Витренко про газовый контракт: "Рубились" за каждый пункт, казалось, что не подпишем

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Исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко рассказал, что в переговорах с РФ по поводу газового контракта тщательно дискутировался каждый пункт, и складывалось впечатление что стороны не успеют договориться до 1 января.

Об этом он рассказал в интервью Лига.Бизнес.

"За день до подписания контракта, было ощущение, что мы ничего не подпишем. То есть за три дня до Нового года — ничего не получится, мы не успеем договориться.

У нас были очень разные позиции. Например, в ночь на 30 декабря мы "рубились" за каждый пункт. И рубились так, что понимали: если мы сейчас не договоримся, то ничего и не будет", - рассказывает топ-менеджер Нафтогаза.

По его словам основное "рубилово" происходило по юридическим вопросам, а дедлайн подписания контракта переносился несколько раз, и все равно был немного просрочен.

В контракте есть куча моментов: коэффициенты на дополнительные мощности транзита, применимое право, арбитры и все юридические тонкости. Вот за это все у нас шло "рубилово". Из-за этого мы и не уложились в сроки, которые указаны в протоколе встречи (стороны должны были договориться до 29 декабря – Ред.).

Мы также не вложились и в дополнительные сроки, отведенные на согласование с правлением и Кабмином. Условно говоря, мы должны были прислать готовый вариант 29 декабря в три часа по Киеву, а прислали только на утро на следующий день", - резюмирует Витренко.

Напомним:

20 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По итогам переговоров НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Действие текущего 10-летнего контракта истекает 1 января.

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