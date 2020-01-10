За 10 лет в "Укроборонпрома" украли почти 1 миллиард гривен — Найем

За 10 лет государственный концерн "Укроборонпром" понес 896 млн грн убытков в рамках 583 уголовных производств.

Об этом сообщил в Facebook заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

"Миллиард гривен. Почти столько украли в Укроборонпрома за последние 10 лет. Это - около 300 тысяч гривен в день, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам.

Одно уголовное производство еженедельно. Столько в среднем открывали дел в отношении концерна или предприятий-участников за все годы его существования. На данный момент расследованием этих дел заняты все правоохранительные органы страны", - написал он.

"За все время существования концерна (десять лет) его руководители самостоятельно инициировали только половину - 251 уголовное производство. За шесть месяцев мы обнаружили и передали в правоохранительные органы материалы, по которым уже возбуждено 85 производств.

В частности, инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Рады, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и за пособничества экс-руководителей самого "Укроборонпрома" и его отдельных предприятий", - рассказал Найем.

Напомним:

Гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус и гендиректор компании "Baker Tilly Ukraine" Александр Почкун подписали контракт на аудит.

В марте-2019 журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковський и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14380000 грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.

Как свидетельствует обнародованное переписки сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30000 долларов получил Олег Гладковський, 10000 - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Тогда пресс-служба "Укроборонпрома" назвала манипулятивной информацию о "откате" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупал "по оптимальной цене".

Кабинет министров выделил на международный аудит "Укроборонпрома" 32,5 млн грн.

Экономическая правда